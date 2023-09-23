Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde ağırladığı EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.



Çaykur Rizespor'un golünü 35. dakikada Dal Varesanovic kaydederken, EMS Yapı Sivasspor'da Samuel Saiz'in 7. dakikada attığı gol 1 puanı getirdi.



Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 11'e çıkarırken, EMS Yapı Sivasspor 6 puana ulaştı.



Çaykur Rizespor bir sonraki karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanına giderken, EMS Yapı Sivasspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikadaki Sivasspor atağında, savunmanın arkasına atılan uzun pasa sağ taraftan hareketlenen Burak Kapacak, ceza sahası içerisine girdikten sonra penaltı noktası üzerine yerden pasını gönderdi. Saiz'in kontrol edip vuruşunda, savunmaya çarpan top filelere gitti: 0-1.



10. dakikada sol taraftan köşe direği dibine inen Zeqiri'nin savunmayı geçtikten sonra ortasında, boş pozisyonda Varesanoviç istediği gibi vuramayınca, top yandan auta çıktı.



35. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ceza sahası içine ara pası sonrası Olawoyin'in kontrol edip arka direğe ortasında, Varesanovic, yere düşmeden sağ ayak içi plase vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



39. dakikada Sivassporlu Barrow'un sol taraftan savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Manaj'in ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.



45+3. dakikadaki Sivasspor atağında, Taha Şahin'in sağdan ceza sahasına ortasında, Varesanovic'in topukla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ali Şaşal Vural yatarak ayaklarıyla çelmeyi başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada Sauer'ın sol çizgiye uzun ortasında Halil İbrahim Pehlivan meşin yuvarlağı ayak içi ile ceza sahası çizgisi üzerindeki Benhur Kerser'e indirdi. Bu futbolcunun kontrol edip vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



69. dakikada Barrow'un ara pası sonrası ceza yayı üzerinde Manaj'ın kontrol edip vuruşunda, top savunmada Mocsi'den döndü. Manaj'ın kontrol edip yeniden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



75. dakikada kale sahası sol çizgisinden ceza sahası içine giren Saiz'in zor pozisyonda vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği top Manaj'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



80. dakikada Taha Şahin ile verkaç yapan Varesanovic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala (Dk. 77 Laine), Varesanovic, Zeqiri (Dk. 46 Benhur Keser), Olawoyin (Dk. 46 Shelvey), Sauer, Gaich (Dk. 63 Minchev)



EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 80 Kvet), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak (Dk. 83 Keita), Saiz (Dk. 80 Koita), Emrah Başsan (Dk. 67 Murat Paluli), Barrow, Manaj (Dk. 80 Ahmed Musa)



Goller: Dk. 35 Varesanovic (Çaykur Rizespor) Dk. 7 Saiz (EMS Yapı Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 13 Varesanovic, Dk. 44 Mocsi, Dk. 61 Mithat Pala, Dk. 65 Taha Şahin, Dk. 75 Emirhan Topçu, Dk. 88 Benhur Keser (Çaykur Rizespor) Dk. 66 Manaj, Dk. 86 Charisis, Dk. 90+2 Caner Osmanpaşa (EMS Yapı Sivasspor)



