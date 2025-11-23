Rizespor'dan tepki: 'Neyi temizliyorsunuz?'

İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı. pic.twitter.com/bN7h0CponA



— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) November 23, 2025

Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz. pic.twitter.com/rTz3KbFaYy



— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) November 23, 2025

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı sırasında sosyal medyadan tepki gösterdi.İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Rizespor, ikinci yarıda 4-2 geriye düştü. Skor 2-2 iken Qazim Laçi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Rİzespor, "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı." paylaşımı yaptı.Paylaşımda ise bir süpürge ve 'Neyi temizliyorsunuz?' görseli yer aldı.Öte yandan maç sonu bir paylaşım daha yapan Rizespor, hakem Çağdaş Altay'a gönderme yaparak "Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz." ifadelerini kullandı.