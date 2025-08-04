04 Ağustos
Kazan-PFC Sochi
1-028'
04 Ağustos
Hearts-Aberdeen
22:00
05 Ağustos
Santos FC-Juventude
02:00
04 Ağustos
Liverpool-Athletic Bilbao
4-074'
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Rizespor'da kaleci gündemi: Kereselidze

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, FC Dila Gori'nin genç kalecisi Davit Kereselidze'yi gündemine aldı.

calendar 04 Ağustos 2025 20:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Rizespor'da kaleci gündemi: Kereselidze
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gürcistan A Milli Takımı'nın kalecisi Davit Kereselidze'yi transfer listesine aldı.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Gürcistan'da 'yılın kalecisi' seçilen 25 yaşındaki eldiven, Haziran ayında ilk kez A Milli formayı giydi. 1,91 boyundaki genç kaleci, FC Dila Gori ile çıktığı 34 maçın 15'inde kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

KALE BOŞ KALDI


Rizespor yaz transfer döneminde kaleci Tarık Çetin'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından eldiven arayışına geçti. Avrupa'dan görüştüğü isimlerden sonuç alamayan yeşil-mavililerde, gündeme gelen son isim Kereselidze oldu. Rizespor'un, Gürcü kaleci için temaslarını hızlandırdığı öğrenildi.

TALİPLERİ VAR

Öte yandan Kereselidze'ye Hollanda Ligi'nden de ilgi olduğu ifade edildi. Oyuncunun, kulübüyle 2026 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Rizespor'un bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Karadeniz temsilcisinin, önümüzdeki günlerde resmi teklifini sunması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.