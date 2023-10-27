29 Ekim

Rizespor'da Galatasaray öncesi eksik yok

Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'da bu maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rizespor'da Galatasaray öncesi eksik yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2023 12:57
Son güncelleme 27 Ekim 2023 12:59
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Mondihome Kayserispor'a 3-1 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 8. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla çalışan İspanyol oyuncu Pinchi'nin ise 3 hafta sonra kadroda yer alması bekleniyor.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra kampa girecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery