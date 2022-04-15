Rizespor, 2 puanı elinden kaçırdı!

Küme düşme hattından çıkmak için acil 3 puanlara ihtiyacı olan Çaykur Rizespor, Kayseri deplasmanında öne geçmesine karşın 2 puan bıraktı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor, 2 puanı elinden kaçırdı!
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15 Nisan 2022 22:27
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yukatel Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Çaykur Rizespor, 67. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle öne geçti. Yukatel Kayserispor, 77. dakikada Emrah Başsan ile eşitliği sağladı.

Rizespor'da Gedson Fernandes, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Evinde 3 maç sonra puanla tanışan Kayserispor, 42 puana yükseldi. Son 4 maçından 7 puan çıkaran Rizespor ise puanını 30 yaptı.

Kayserispor, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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