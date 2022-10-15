Rize'de sessiz akşam

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'un, Eyüpspor'u konuk ettiği maç golsüz eşitlikle tamamlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Rize'de sessiz akşam
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15 Ekim 2022 18:12
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 18 puanla 1. sırada, 13 puana ulaşan Rizespor ise 6. sırada konumlandı. 

Gelecek hafta Eyüpspor, Sakaryaspor'u konuk edecek. Rizespor ise deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.




 

 

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