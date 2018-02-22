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Rıza Çalımbay hücuma çözüm arıyor!

Başakşehir maçından sonra, "Pozisyona giriyoruz ama gol atamıyoruz" diyen Roza Çalımbay, idmanlarda hücum silahlarına özel çalışmalar yaptırıyor

Kaynak: Sabah
Rıza Çalımbay hücuma çözüm arıyor!
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22 Şubat 2018 09:10
Kaybedilen Başakşehir maçından sonra, "Savunmadaki sorunu hallettik ancak gol atma konusundaki problemi çözemedik" diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Antrenmanlarda atakları sonlandırmada yaşadıkları aksaklıklar üzerinde duran 55 yaşındaki teknik adam, Burak dışında skor üretecek isimlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını isteyen tecrübeli hoca, son vuruşlarda yaşadıkları şanssızlıkları da aşmaları gerektiğini belirtti.

N'DOYE'A YER ARIYOR

Bu arada hafta sonu oynanacak Alanya maçında sol bek Novak'a ilk 11'de görev vermeyi düşünen Çalımbay, Sosa'yı kesmeden N'Doye'a yer açarak, daha fazla golcü alternatifi yaratmak istiyor.

İDMANDA BİLE OLMADI!

Trabzonspor'un dünkü idmanında Rıza Çalımbay'ı yine kızdırdılar! Sakat Burak, Esteban ve Mustafa Akbaş'ın katılmadığı çalışmada oynanan çift kale maçta her iki takım da ağları havalandıramadı. Ligde oynadığı son üç maçta da fileleri sarsamayan oyuncuların idmanda gol yollarındaki suskunluğu dikkat çekti.

N'DOYE'A 33 YAŞ PASTASI

Trabzonspor'da 33 yaşına giren Dame N'Doye'un doğum günü kutlandı. Pasta kesilen Senegalli futbolcunun çok mutlu olduğu ve arkadaşlarına teşekkür ettiği belirtildi.



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