Rıza Çalımbay hücuma çözüm arıyor!

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Kaybedilenmaçından sonra, "Savunmadaki sorunu hallettik ancak gol atma konusundaki problemi çözemedik" diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.Antrenmanlarda atakları sonlandırmada yaşadıkları aksaklıklar üzerinde duran 55 yaşındaki teknik adam, Burak dışında skor üretecek isimlere ihtiyacı olduğunu söyledi.Oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını isteyen tecrübeli hoca, son vuruşlarda yaşadıkları şanssızlıkları da aşmaları gerektiğini belirtti.Bu arada hafta sonu oynanacak Alanya maçında sol bek Novak'a ilk 11'de görev vermeyi düşünen Çalımbay, Sosa'yı kesmeden N'Doye'a yer açarak, daha fazla golcü alternatifi yaratmak istiyor.Trabzonspor'un dünkü idmanında Rıza Çalımbay'ı yine kızdırdılar! Sakat Burak, Esteban ve Mustafa Akbaş'ın katılmadığı çalışmada oynanan çift kale maçta her iki takım da ağları havalandıramadı. Ligde oynadığı son üç maçta da fileleri sarsamayan oyuncuların idmanda gol yollarındaki suskunluğu dikkat çekti.Trabzonspor'da 33 yaşına giren Dame N'Doye'un doğum günü kutlandı. Pasta kesilen Senegalli futbolcunun çok mutlu olduğu ve arkadaşlarına teşekkür ettiği belirtildi.