Rıza Çalımbay: "Güzel galibiyet aldık"

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Alanya'yı 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Güzel galibiyet aldık'
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04 Aralık 2021 16:47
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanya'yı 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen hafta 4-0'lık Atakaş Hatayspor galibiyetinin daha da anlam kazanması adına Alanyaspor maçının kendi açılarından önemli olduğunu vurguladı.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu savunan Çalımbay, "İyi pozisyonlar yakaladık. Güzel galibiyet aldık. Takımımızın iyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandığı için mutluyuz. Genç arkadaşımız Atakan'ın golüyle maçı kazanmamız da ayrı bir mutluluk. Önümüzdeki 4 maça daha iyi hazırlanıp, ilk yarıyı iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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