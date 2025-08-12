12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Rıza Çalımbay'dan Orkun, Abraham ve Arda Turan için olay sözler

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın gidişatı ve siyah-beyazlılardaki dönemini değerlendirdi. Ayrıca Arda Turan hakkında konuştu.

calendar 12 Ağustos 2025 11:48 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 11:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Siyah-beyazlıların eski oyuncu ve teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay, Akşam TV'de Beşiktaş'taki dönemini ve siyah-beyazlıların yeni transferlerini değerlendirdi.

"BANA DESTEK OLMADILAR"

Kendisinin Hasan Arat döneminde göreve geldiği ve kısa sürede ayrıldığı süreçten bahseden Rıza Çalımbay'ın sözleri şu şekilde:


"Yaşanan tatsızlıklar Beşiktaş'a hiç yakışmadı. O dönemde Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Hasan Arat benimle çalışmak istediklerini söyledi, hatta sözleşme getirdiler. Ben de 'Bana sahip çıkarsanız imzalarım' dedim. İmzayı attım ama kısa süre sonra hiçbiri yanımda durmadı. Bana yanlış yaptılar. Sonrasında aynı durum onların başına da geldi."

"ORKUN TRANSFERİ GEREKSİZ"

Beşiktaş'ın kadro planlamasına eleştiride bulunan Rıza Çalımbay, "Yanlış bir hamle oldu, Orkun'a ne gerek var? Gedson Fernandes varken neden alıyorsunuz? Fernandes'i göndermeseydiniz. Orkun parasını aldı ve geldi" sözlerini kullandı.

"ABRAHAM'DAN İYİSİ BULUNABİLİRDİ"

Beşiktaş'ın yeni santrforu Tammy Abraham'a da eleştirilerde bulunan Çalımbay, "Daha kaliteli bir oyuncu alınmalıydı. Avrupa ön elemesinde izledik, sahada etkili olamadı ve maçlar kaybedildi" ifadelerini sarf etti.

"ARDA TURAN'I MENAJERLER GÖTÜRDÜ"

Kendisine Arda Turan'ın Shaktar Donetsk'e geçmesi sorulduğunda Rıza Çalımbay, ""Yok, onu menajerler götürdü oraya." dedi.

 
 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
