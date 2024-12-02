Rıza Çalımbay: "Beşiktaş'tan alınan bir puan önemli"

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş'tan alınan bir puan önemli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2024 22:28
Atakaş Hatayspor'un çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Çalımbay, "İlk yarıda pozisyonlar yakaladık ama son pasları veremedik. O pasları versek, kazanabilirdik. Beşiktaş'a karşı çok dikkatli olmamız gerekiyordu, dikkatli de olduk. Kazanabilirdik, Beşiktaş da kazanabilirdi. İyi bir lig maçı oldu." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak "İki takımın da puana ihtiyacı var. Beşiktaş'ın zirveye var, biz de ortalara çıkmak için uğraşıyoruz. İki takım da son zamanlarda sıkıntı süre geçiriyor. Biz şu an iyiyiz, kötü dönemden çıktık. Beşiktaş'tan alınan 1 puan önemli. Oyuncularımı kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. O mücadeleden sarı kartlar oldu. Ortada güzel bir maçtı yani." ifadelerini kullandı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery