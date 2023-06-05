Minnesota Timberwolves guardı Austin Rivers, eski takımı Denver Nuggets'ın onsuz NBA Finalleri'nde yer alması durumuna "içerlediğini" itiraf etti.



Takımın eski üyesi Rivers 2023 NBA Finalleri'nin bir parçası olabilirdi, ancak Nuggets'la olan ilişkisi geçen sezonun ardından sona ermişti.



Geçtiğimiz yaz döneminde Nuggets'tan ayrılıp Timberwolves ile bir yıllık sözleşme imzalamış olan 30 yaşındaki oyuncu, kendi podcast'inde Nuggets'ın Finallerde oynamasını izlemekten rahatsız olduğunu itiraf etse de, eski takım arkadaşlarından ikisi için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi:



"Finallerde olmalarının canımı sıktığı doğru, evet. Jamal (Murray) ile oynayamamış olmak canımı sıkıyor. Herkesin 'eksiksiz bir kadroları var' demesi de canımı sıkıyor. Hayır eksiksiz falan değil. Yedi adamla oynuyorlar. Tam kadro bile değiller.



Bu duruma içerliyorum ve zoruma gidiyor. Hislerim bu yönde. Beni mutlu eden tek şey, iyi arkadaş olduğum Aaron Gordon ve Michael Porter Jr'ın Finallerde oynuyor olmaları."



Rivers, Minnesota'ya gitmeden önce Denver'da geçirdiği iki sezonda çoğunlukla sakat olan Jamal Murray'nin yerine rol alıyordu.





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