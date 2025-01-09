Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers, takımın tecrübeli oyuncusu Khris Middleton'ı yakın zamanda neden benche çektiğine açıklık getirdi.



Bucks, sezona kötü başladıktan sonra an itibariyle 19-16'lık derecesiyle playoff yarışına geri döndü. Ekip yakın zamanda San Antonio Spurs'ü 121-105 skorla mağlup ederken, bu karşılaşmada Middleton oyuna benchten dahil olmuştu.



Rivers, Middleton'ın benche çekilme sebebini kronik sakatlık endişelerine bağlayarak, şu şekilde açıkladı:



"Sürekli tendinit sorunu yaşıyor ve ne kendisinin ne de bizim istediğimiz şekilde iyileşebiliyor. Bu yüzden yalnızca durumunu takip etmemiz gerekiyor. Dakikalarını biraz azaltıyoruz ve bunun üstesinden gelebildiğinden emin olmaya çalışıyoruz.



Doğrusu bence bunun üzerinde gereğinden fazla düşünüyoruz. Sonuç olarak, her gece görmek istediğimiz şekilde hareket edemiyor. Bir gece çok iyi gözüküyor, ama sonra öyle gözükmüyor. Dakikaları tıbbi olarak yapmak istediğimiz şekilde inişli çıkışlı oluyor ve bu onun için de zorlu bir süreç."



Middleton, Spurs'e karşı alınan galibiyette benchten gelip 20 dakika süre alarak, 8 sayı (2/7 şut isabeti), 5 ribaund ve 3 asist kaydetmişti.



