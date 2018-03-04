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Rio Ferdinand'dan Arsene Wenger yorumu!

İngiliz futbol yorumcusu Rio Ferdinand, Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger hakkında ilginç sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rio Ferdinand'dan Arsene Wenger yorumu!
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04 Mart 2018 16:09
Manchester United'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve İngiltere'de futbol yorumculuğu yapan Rio Ferdinand, Arsenal'de çok eleştirilen Arsene Wenger hakkında ilgi çekici bir tweet attı.

Ferdinand, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda ''Saygısızlık yapmak istemem ama Wenger, benim QPR'daki son senem gibi'' sözlerini kullandı.

Yıllar boyunca Manchester United forması giyen Rio Ferdinand, kariyerinin son yılında QPR takımna transfer olmuş ve kötü bir performans sergilemiş, bir yıl sonra da emekli olmuştu.



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