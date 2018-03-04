Rio Ferdinand'dan Arsene Wenger yorumu!

Manchester United'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve İngiltere'de futbol yorumculuğu yapan, Arsenal'de çok eleştirilenhakkında ilgi çekici bir tweet attı.Ferdinand, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda ''Saygısızlık yapmak istemem ama Wenger, benim QPR'daki son senem gibi'' sözlerini kullandı.Yıllar boyunca Manchester United forması giyen Rio Ferdinand, kariyerinin son yılında QPR takımna transfer olmuş ve kötü bir performans sergilemiş, bir yıl sonra da emekli olmuştu.