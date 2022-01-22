Rıdvan Yılmaz: 'Umarım ayağa kalkacağız'

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.



Karşılaşmanın ardından Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar geldi. Siyah beyazlı futbolcu, "Kazanabileceğimiz maçtı, biz üstün oynadık. Olmadı, üzgünüz. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Biz ayağa kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umarım ayağa kalkacağız." sözlerini kullandı.





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