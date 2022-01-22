Rıdvan Yılmaz: "Umarım ayağa kalkacağız"

Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Rıdvan Yılmaz: 'Umarım ayağa kalkacağız'
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22 Ocak 2022 15:46
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar geldi. Siyah beyazlı futbolcu, "Kazanabileceğimiz maçtı, biz üstün oynadık. Olmadı, üzgünüz. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Biz ayağa kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umarım ayağa kalkacağız." sözlerini kullandı.

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