Rıdvan: "Hakem 3 dakika uçak temizletti"

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Giresunspor maçı sonrası uzatma süresini eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan: 'Hakem 3 dakika uçak temizletti'
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17 Nisan 2022 22:57
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 0-0 biten Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Rıdvan, "İstediklerimiz pek fazla yapamadık. Biraz yavaş oynadık oyunu. Galip gelmek isterdik, daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah öyle de olacak" dedi.

Maçın 3 dakika uzamasıyla ilgili olarak genç kanat oyuncusu, "Hakem, sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika gitti zaten. Top ne kadar engelleyebilir kağıdı? Diğer maçlarda 7-10 dakika uzatma veriliyor. Bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika. Bilmiyorum, hakemin daha dikkatli olması daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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