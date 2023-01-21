Süper Lig'de Başakşehir'de forma giyen Youssouf Ndayishimiye, Fransız ekibi Nice'e transfer oluyor.



24 yaşındaki Burundili Youssouf Ndayishimiye için iki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindi.



Rıdvan Dilmen, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğünü belirterek "Ndayishimiye'yi satmışlar. Nice'e 11 Milyon € ve bir sonraki satıştan yüzde yirmi payla satılmış. Göksel başkanla konuştum." ifadelerini kullandı.



Orta saha ve defansta oynayabilen Youssouf Ndayishimiye, transferle ilgili evrakların tamamlanmasının ardından Fransa'ya hareket edecek ve 4,5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.



EMRE BELÖZOĞLU NE DEDİ?



Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Youssouf Ndayihsimiye'nin transfer olacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak Kasımpaşa maçı sonrası "Bugün cezalıydı o yüzden yoktu. Çok ciddi gelişim gösterdi, bu kulübe büyük hizmetleri oldu. Kulübümüz bu konuyla alakalı her şey netleşince açıklama yapacaktır. Şu an bizim oyuncumuz, Yusuf'un bize verdiği değerden dolayı çok mutluyum. Kulüp bir karar alırsa bunu size açıklar." şeklinde konuştu.



Bu sezon Başakşahir'de 30 maça çıkan Ndayishimiye, 7 kez gol sevinci yaşadı.





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