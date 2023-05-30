Ricky Rubio, İspanya'ya dönmeyi planlıyor

Cleveland Cavaliers guardı Ricky Rubio, NBA sözleşmesi sona erdikten sonra memleketi İspanya'ya dönmeyi düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ricky Rubio, İspanya'ya dönmeyi planlıyor
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30 Mayıs 2023 14:27
Cleveland Cavaliers guardı Ricky Rubio, NBA sözleşmesi sona erdikten sonra memleketi İspanya'ya dönmeyi düşündüğünü söyledi.

Rubio, İspanya'da katıldığı bir podcast'te, kariyerine memleketinde son vermeyi düşündüğünü belirtti:

"Dönüşüm üzerine düşünmeye başladım. Evime, Barselona'ya dönebilirim. Sözleşmemde iki yılım kaldı. Belki de bir yıl. Göreceğiz."

2011'de NBA'e katılmadan önce Barcelona'da forma giymiş olan Rubio, 12 yıllık NBA kariyerinde Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns ve Cavaliers formaları giymişti.

Kontratında 2024-25 sezonu kısmen garantili olan Rubio'nun bu sezon için sözleşmesi ise tamamen garantili durumda.

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