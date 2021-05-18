Ricardo Sa Pinto: 'Türkiye'de futbolu yönetenler işi bilmiyor'

5 aylık süreyi, Türk futbolunu, Gaziantep FK'yı, şehri, yaşadıklarını, hayal kırıklıklarını, sevinçlerini ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün geleceğini Gaziantep Olay'a değerlendiren Portekizli Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, önemli ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Gaziantep Futbol Kulübü'yle yollarını ayıran Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, 5 ay önce geldiği Gaziantep FK'ya sezon başında gelmek ve kendi takımını kurmak istediğini dile getirerek, "Kurulu bir düzen vardı. Giden teknik direktörün kurduğu bir yapı vardı. Bunun üzerine gelip çalışmak kolay olmadı. Özellikle futbolcuların geçmiş dönemdeki teknik direktör ile aralarında güçlü bağlar oluşmuştu. Bunu aşamadık. Profesyonelce düşünmediler. Bunu aşmak için hem saha içinde hemde saha dışında çok özverili mesai harcadık. Ama olmadı. Sezon başında gelmiş olsaydım, kendi ekibimi kurmuş olsaydım burada çok güzel projelerimiz vardı" dedi.



MALATYA MAÇI KIRILMA NOKTASIYDI



Ricardo Sa Pinto, deplasmanda oynadıkları ve mağlup oldukları Malatyaspor maçının kırılma noktası olduğunu dile getirerek, "O maçta hakem hem sahada hemde saha dışında bizi resmen katletti. Futbolcularım darbedildi. Miranda'nın gözü şişmesine rağmen, rakip oyucunun eline ceza sahasında top değmesine rağmen penaltı verilmedi. O maçtan sonra topladığımız 46 puanla aslında Gaziantep için büyük bir rahatlama oldu. Bu puandan sonra Gaziantep FK için aslında lig bitmiş gibi göründü. Futbolcuları konsantre etmek zor oldu" dedi.



HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM



Gaziantep Futbol Kulübü ile 1.5 yıllık anlaşması olmasına rağmen Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkanvekili Mahsum Altunkaya ve Asbaşkan Müslüm Özmen'in ayrılmasıyla kendisinin de ayrılması gerektiğini dile getirerek, "Ben kalabilirdim. Ama Başkan ve yöneticilerle birlikte geldim onlarlada bırakıyorum. Yeni bir başkan ve yönetim gelecek. Benim burada büyük hedeflerim vardı. Hatta, genç isimleri oynatmaya çalıştık. Fakat, hedeflerimiz doğrultusunda yeterince çalışma şansı bulamadık. Yapamadıklarımız oldu" şeklinde konuştu.



GAZİANTEP HARİKA BİR FUTBOL ŞEHRİ



Pinto, kendisine 5 aylık süre içerisinde gerek kulüp çalışanları, gerekse yöneticiler ve şehrin büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Pinto, "Burası çok güzel bir şehir. Pandemi dolayısıyla pek dolaşamadık ama, ekonomisiyle, şehriyle güçlü bir yer" şeklinde konuştu.



TÜRK FUTBOLUNDA ÇALIŞMAK ZOR



Portekizli teknik direktör Türkiye'de teknik direktörlerin işinin zor olduğunu belirterek, "Türkiye'de futbolu yönetenler işi bilmiyorlar. Teknik Direktörler sürekli değişiyor. Portekiz'de böyle bir şey yok. Burada başkan, yöneticiler ve futbolcular arasında bir bağ oluşmuş. Çok kulüpte de böyle olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da teknik direktörlerin başarılı olma şansı çok az. Düşen takımlara bakın, hepsi 7-8 teknik direktör değiştirmiş. Böyle bir rekor dünyada yok. O takımın da başarılı olma şansı yok" ifadelerini kullandı.



DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM



Gaziantep Futbol Kulübü ile 5 aylık birlikteliğin ardından yollarını ayıran ve dün itibariyle Portekiz'e giden Teknik direktör Pinto, kendisine bu süre içerisinde destek olan başkan, yönetim, basın ve taraftarlara teşekkür ederek, "Bir gün yeniden döneceğim. Türkiye'den teklif olursa mutlaka bir gün geri döneceğim" şeklinde sözlerini tamamladı.



