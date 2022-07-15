Rennes'ten Kim Min Jae açıklaması

Rennes'e transferi için artık geri sayıma geçilen Fenerbahçeli Kim Min Jae için Fransız ekibinden açıklama geldi.



Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, savunma transfer için yaptığı açıklamada, Kim Min Jae'yi beklediklerini söyledi. Genesio, "Kim Min Jae'yi bekliyoruz, savunma transferi için onun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ama resmi imzalar atılmadığı sürece dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA maçlarının kadrosuna adı yazılmayan Güney Koreli savunma oyuncusunun Rennes'e transferinin kısa bir süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.



Rennes, bu transfer için sarı-lacivertlilere 25 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon euro'yu ödeyecek.





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