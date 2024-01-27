Fransa Ligue 1'in 19. hafta maçında Olimpik Lyon ile Rennes karşı karşıya geldi. Groupama Stadyumu'nda oynanan maçı Rennes 3-2 kazandı.



Rennes'e galibiyeti getiren golleri 22 ve 41. dakikada Martin Terrier, 36. dakikada Desire Doue kaydetti. Lyon'un golleri 57. dakikada Henrique, 78. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.



Rennes'te Bertuğ Yıldırım, karşılaşmaya 67. dakikada dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Rennes puanını 25 yaptı. Lyon ise 16 puanda kaldı.







