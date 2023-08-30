Rennes'e Türk yıldız

Hatayspor'da Bertuğ Yıldırım, Rennes'e transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rennes'e Türk yıldız
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30 Ağustos 2023 01:48
atayspor forması giyen 21 yaşındaki santrfor Bertuğ Yıldırım, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer oldu.

Fransız kulübünden yapılan transfer duyurusunda genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bertuğ, şunları kaydetti:

"Rennes projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Şehir ve altyapıya dair ilk izlenimlerim çok iyi. Takım harika bir sezon geçirdi ve umarım bu yıl bir adım daha ileri gideriz. Takım arkadaşlarımı tanımak için sabırsızlanıyorum. Yeni bir maceraya başlamanın heyecanını yaşıyorum. İmzadan önce Doğan Alemdar'la konuştum, bana takım ve şehir hakkında güzel şeyler anlattı.

Rekabetçi bir ruhum olduğunu düşünüyorum. Ligue 1'in zorlu, güçlü ve hızlı oynandığını biliyorum. Bu ligin seviyesinde olabileceğimi kanıtlamak için Rennes'e katılmamın nedeni de budur. Avrupa Ligi'nde oynayabilme fikri de oldukça heyecan verici."

Bu sezon Hatayspor formasıyla 3 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 1 gol kaydetti.

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