Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, takımın 39 yaşındaki yıldızı LeBron James'in "çok fazla dakika oynamanın" etkilerini hissettiğini itiraf etti.



39 yaşındaki James, ayağındaki ağrı nedeniyle 8 Aralık'taki Portland Trail Blazers galibiyetinde forma giymemiş ve bu sezon ilk maçını kaçırmıştı. Redick bunun James'in biraz dinlenmesi için iyi bir fırsat olduğunu belirtmişti.



Lakers koçu, James'in "çok fazla dakika oynamanın birikimli etkisini" hissettiğini açıklamıştı:



"Maçta, yorgun olduğu için birkaç kez kenara gelmek istedi. Bence bizler de daha fazla maç oynadıkça bu durumun farkında olmalıyız. İletişim kurmamız gerekli."



Redick ayrıca, tüm hafta boyunca Lakers'ın antrenman tesislerinde yer almayan James'in yokluğunu "mazeretli yokluk" olarak tanımladı.



Kariyerinin 22. sezonunda yer alan LeBron maç başına 35 dakika süre alırken, halen üst düzeyde performans gösteriyor ve 23 sayı, 8.0 ribaund ve 9.1 asist ortalamaları kaydediyor.



