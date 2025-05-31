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Recep Uçar: "Prip önümüzdeki sene olmayacak"

Trendyol Süper Ligin son haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

calendar 31 Mayıs 2025 19:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: 'Prip önümüzdeki sene olmayacak'
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, gelecek sezon adına birçok mesaj içeren bir karşılaşmaya çıktıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Uçar, sezonun son maçında iddiası olmayan iki takımın, oynanması ve hazırlanması zor bir maça çıktıklarını belirtti.


Kazanabilecekleri ancak tecrübesizlikleri sebebiyle mağlup oldukları bir karşılaşma oynadıklarının altını çizen Uçar, "7 sakat, 3 cezalı oyuncumuz vardı. 3 oyuncumuza da önümüzdeki sene planlarında olmadığı için izin vermiştim. 13 eksikle geldik. Fenerbahçe'nin iddiasının kalmaması, taraftarla da bağının koptuğu bir ortamda kazanma olasılığımızın olduğunu düşünüyorduk. 4. dakikada Melih Bostan'la öne geçtik. Sonrasında Fenerbahçe gerek kulübesi, gerek saha içi kalitesiyle topa daha fazla sahip oldu. Yine de ilk yarıda net pozisyon vermedik." ifadelerini kullandı.

Golü yedikleri 75. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin topa sahip olmasına karşın rakiplerine net pozisyon vermediklerini dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"75. dakikada belki de sahanın en iyisi Deniz'in basit bir hatası oldu. 7 dakika sonra bir gol daha yedik. Sonuçta kazanamadığımız bir oyun oldu. Bizim tarafımızdan gelecek sezon adına birçok mesaj içeren bir maç. Alacağımız dersler ve mesajlar var. Kulübümüz adına korkulu rüya görmeden bitirilen bir sezon oldu. İçeride yaşadığımız birçok sıkıntıya rağmen, geçen sezonlarda Avrupa'da mücadele eden takımların küme düştüğü ligde, haftalar öncesinden gemiyi limana yanaştırdık. 7 ayım Konya'da geçti. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. En çok teşekkürü de sezonun tamamında fedakarlık yapan bütün oyuncularıma ediyorum."

"Prip önümüzdeki sene olmayacak"

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından duran toptan en fazla gol atan takım olduklarını anlatan Recep Uçar, akan oyunda ise pozisyonları sonlandırma konusunda problem yaşadıklarını aktardı.

Önümüzdeki sezon takımda olmaması muhtemel oyuncular hakkında da konuşan Uçar, şunları kaydetti:

"Prip önümüzdeki sene olmayacak. Kendisine teşekkür ettik. Kuba'yla (Jakub Slowik) ilgili gelişmeler henüz net değil. Görüşmelerimiz sürüyor. Kadro içinde görüştüğümüz oyuncular var. Nikola Boranijasevic de bunlardan birisi. Mukaveleleri devam eden isimler var. Keyta ve Nikola'ya önümüzdeki sene başka bir maceraya çıkmalarının daha iyi olacağını söyledik. Mukaveleleri var ve ne olacağını göreceğiz."

Konyaspor'da yapılacak genel kurulun kendisinin durumunu nasıl etkileyeceğiyle ilgili de konuşan Recep Uçar, "Benim 1 yıl mukavelem var. Ama Türkiye'de Türk antrenörlerin mukavelesinin olması, yabancılar kadar önem arz etmiyor. Daha netleşen bir durum yok. Ayın 13'ünde kongre var. Tahminler üzerinden yorum yapmam doğru olmaz. Kongre sonuçlanınca yönetimle görüşerek, Konyaspor'un menfaatini kendi menfaatimizin önüne koyarak hareket ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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