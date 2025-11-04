04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Recep Uçar'ın başını iç saha yenilgileri yaktı

Konyaspor yönetimi, bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet yaşayan ve taraftarın da tepkisini çeken Uçar ile yollarını ayırdı

calendar 04 Kasım 2025 15:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar'ın başını iç saha yenilgileri yaktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, takımın başında 1 yıl 2 gün kaldı.

Daha önce Süper Lig'de Ümraniyespor ve Kayserispor'u çalıştıran Uçar, Konya ekibinde göreve geldiğinde takımı üst sıralara taşıma hedefiyle yola çıktı.

Yeşil-beyazlı kulüp ile 1 Kasım 2024'te resmi sözleşmeye imza atan Uçar, Süper Lig'de 37 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 49 puan topladı.


Bu sezona iyi başlangıç yapan ancak daha sonra düşüşe geçen Uçar yönetiminde Konyaspor, 11 haftalık periyotta 14 puan toplayarak 8. sırada yer aldı.

Özellikle deplasmanlarda aldığı sonuçlarla dikkati çeken Konya ekibi, bu sezon 4 galibiyet 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle maç başına ortalama 1,27 puan istatistiği yakaladı.

Uçar yönetimindeki yeşil beyazlılar, lig ve kupada 45 maçta 74 gol atarken, kalesinde 60 gol gördü.

Kupada yarı final başarısı

Konyaspor, Recep Uçar yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir başarıya da imza attı.

Takım, uzun yıllar sonra yarı finale kadar yükselerek taraftarına büyük heyecan yaşattı ancak yarı finalde karşılaştığı Galatasaray'a 5-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

İç sahadaki son 3 maçtan mağlup ayrıldı

Konyaspor, Uçar'ın teknik direktörlüğünde ilk haftalarda iyi sonuçlara imza attıysa da ilerleyen haftalarda yaşanan puan kayıpları camiada moralleri bozdu.

Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, özellikle iç sahadaki son 3 maçtan mağlup ayrıldı. Takımın iç sahada performansındaki düşüşü taraftarın da tepkisini çekti.

Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon evindeki 6 maçta ise 4 mağlubiyet yaşadı.

Gaziantep FK ve Başakşehir'i iç sahada yenen Konyaspor; Alanyaspor, Kocaelispor, Beşiktaş ve Samsunspor karşısında sahadan mağlup ayrıldı.

Son oynanan Samsunspor maçında tribünlerden yükselen "istifa" sesleri üzerine toplanan yönetim kurulunun aldığı kararla Uçar ile yollar ayrıldı.

Uçar, Konya'da 12 ay 2 gün görevde kalabildi.

TÜMOSAN Konyaspor Yönetim Kurulu ise teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştığını duyurdu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.