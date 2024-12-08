Recep Karatepe: "Galibiyet bize konfor alanı sağladı"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Recep Karatepe: 'Galibiyet bize konfor alanı sağladı'
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08 Aralık 2024 23:59
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Recep Karatepe, kulüp olarak içinde bulundukları zor günlerde herkesin güzel bir duruş sergilediğini, takımın da bunu 3 puanla taçlandırdığını söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, Fatih Karagümrük gibi üst sıralarda yer alan bir rakiple karşılaştıklarını hatırlatarak, "Oyunu 2. bölgede, özellikle blok aralarında oyuncuları buluşturmamak ve ön taraftaki sırtı dönük oynayabilen santrforu kapatmak üzerine kurmuştuk. Nitekim istediğimiz gibi oldu. Genel olarak oyun içinde tekrar ritmimizi bulmaya, coşkumuzu ve enerjimizi yükseltmeye başladık. Özellikle de fikstür açısından biraz dezavantajımız vardı. Bundan sonra bunu kullanarak daha oturmuş bir kadroyla daha iyi sonuçlar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Karatepe, "Ligin başından bu yana herkesin, Ankaralı sporseverlerin de bildiği üzere kulübümüz ekonomik anlamda zaman zaman zor durumlara geldi. Fakat oyuncularımız her zaman çok güçlü olarak saha içinde kaldı. Bu galibiyeti özellikle Osman (Sungur) başkanımıza, yönetimimize, kulüp içindeki profesyonellere armağan etmek istiyorum. Çünkü bu zorlu süreçte herkes güzel bir duruş sergiledi, bize konfor alanı sağladı. Biz de bunu 3 puanla taçlandırdık." ifadelerini kullandı.

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