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Real Madrid'de Solari, ilk sınavını rahat kazandı!

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda son 16 turu ilk maçında Melilla'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid'de Solari, ilk sınavını rahat kazandı!
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31 Ekim 2018 23:40
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Melilla ile Real  Madrid karşı karşıya geldi.

Solari'nin takımın başında çıktığı ilk maçı Real Madrid 4-0 kazanmayı başardı.

Real Madrid'in ilk yarıdaki golleri 28. dakikada Benzema ve 45. dakikada Asensio'dan geldi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Odriozola ile farkı 3'e çıkaran Madrid ekibi, 90. dakikada Gonzalez ile skoru belirledi.

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