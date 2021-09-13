Real Madrid ve Benzema şov yaptı!

İspanya La Liga'da 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, konuk ettiği Celta Vigo'yu 5-2 mağlup etti ve 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid ve Benzema şov yaptı!
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13 Eylül 2021 00:00
İspanya La Liga'da 4. hafta karşılaşmasında Real Madrid, Celta Vigo'yu ağırladı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24., 46. ve 87. dakikalarda Karim Benzema, 54. dakikada Vinicius Junior ve 72. dakikada Camavinga attı. Celta Vigo'nun sayılarını ise 4. dakikada Mina ve 31. dakikada Cervi kaydetti.

Celta Vigo'da milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, mücadelede süre almadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 3. galibiyetini aldı ve 10 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Celta Vigo ise 18. sırada yer aldı.

Real Madrid, gelecek hafta Valencia deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise Cadiz'i ağırlayacak.


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