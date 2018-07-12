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Real Madrid taraftarı transferi seçti

Real Madrid taraftarı, Marca'nın yaptığı ankette Cristano Ronaldo'dan sonra istedikleri yıldızı seçti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid taraftarı transferi seçti
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12 Temmuz 2018 21:32
Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca'nın yaptığı ankette, İspanyol taraftarlar, Cristano Ronaldo'nun yerine istedikleri oyuncuyu seçtiler. 200.000'den fazla oyun kullanıldığı ankette, ilk 4 sırada Kylian Mbappe, Eden Hazard, Neymar ve Harry Kane yer aldı.

Ankete katılan taraftarların en çok istediği isim Mbappe oldu. Fransız yıldız, %54 oy ile ilk sırada yer aldı.

Mbappe'nin ardından 2. sırayı, %15'lik oyla Eden Hazrd alırken, Belçikalı yıldızın ardından %14'lük oyla Neymar geldi. Anketin dikket çeken noktalarından biri de sadece %10 oy alan Tottanham'ın yıldızı Harry Kane oldu.

REAL MADRİD MBAPPE İÇİN HAMLE YAPACAK MI?

Cristiano Ronaldo'nun gidişinin ardından, Portekizli yıldızı yerinin kimin alacağı merak edilirken, Real Madrid'in taraftarın istediği Mbappe için Dünya Kupası'nın ardından hamle yapması bekleniyor. İspanyol devi Mbappe ile PSG'e gitmeden önce de ciddi bir şekilde ingilenmişti. Ancak Fransız yıldız 120 milyon euro karşılığında Fransız temsilcisine transfer oldu.

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