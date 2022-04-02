İspanya La Liga'da lider Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.



Ligin 29. haftasında oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı. Başkent devine galibiyeti getiren golleri 19 ve 69. dakikalarda penaltıdan Karim Benzema kaydetti. Fransız yıldız 64. dakikada ise bir penaltıdan yararlanamadı.



Karşılaşmada Celta Vigo'nun tek golü ise 39. dakikada Thiago Galhardo'dan geldi.



Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde 69 puana yükseldi. Celta Vigo ise 36 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid sahasında Getafe ile karşılaşacak. Celta Vigo ise Espanyol deplasmanına gidecek.





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