Real Madrid, penaltılarla kazandı

İspanya La Liga'da Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Madrid, penaltılarla kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2022 21:34
İspanya La Liga'da lider Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.

Ligin 29. haftasında oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı. Başkent devine galibiyeti getiren golleri 19 ve 69. dakikalarda penaltıdan Karim Benzema kaydetti. Fransız yıldız 64. dakikada ise bir penaltıdan yararlanamadı.

Karşılaşmada Celta Vigo'nun tek golü ise 39. dakikada Thiago Galhardo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde 69 puana yükseldi. Celta Vigo ise 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid sahasında Getafe ile karşılaşacak. Celta Vigo ise Espanyol deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.