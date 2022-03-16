PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile işleri son noktaya getiren Real Madrid, gözünü bir diğer yıldız Erling Haaland'a dikti. Birçok Avrupa devini peşinden koşturan Norveçli yıldızın önünde, İspanya basınından Marca'nın haberine göre sadece Real Madrid ve Manchester City seçenekleri kaldı.



Hem Mbappe'yi hem de Haaland'ı transfer etmenin büyük bir sükse yaratacağını düşünen Real Madrid yöneticileri, Erling Haaland'ın da Kylian Mbappe gibi bir duruş gösterip Real Madrid'i seçmesini bekliyor. Manchester City'nin yaptığı teklifle yarışamayacağını düşünen Real Madrid ekibinin, Erling Haaland'ı kulübün kültürü ve geçmişi ile ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.



"HAFTALIK 600 BİN EURO..."



Borussia Dortmund'da danışmanlık yapan Matthias Sammer, Manchester City'nin Haaland'a yaptığı tekliften haberdar olduklarını ve teklifi duyduklarında büyük şaşkınlığa uğradıklarını söyledi. Sammer, "Manchester City'nin Haaland'a haftada 600 bin euro teklif ettiğini duyduğumda eşimden beni dürtüp kendime getirmesini istedim." ifadelerini kullandı.



HAALAND'IN TEK HEDEFİ BALLON D'OR



Norveçli yıldızın gideceği takım konusunda en önemli önceliğinin Ballon d'Or hayaline ulaşmasını sağlayacak bir takımda yer almak olduğu ifade edilirken, Haaland'ın maddiyat gibi gibi faktörleri arka planda bıraktığı yazıldı. Yıldız oyuncunun, Manchester City ve Real Madrid arasında kararını vermeden önce iyice düşünmek istediği ve acele karar vermek istemediği belirtildi.



Norveçli yıldız, Borussia Dortmund formasıyla bu sezon çıktığı 21 maçta 23 gol 5 asistlik performans sergiledi.





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