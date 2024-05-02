Real Madrid, Final-Four'a yükselen ilk takım oldu

THY EuroLeague Play-Off karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Baskonia'yı 102-98 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; euroleague.net
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Real Madrid, Final-Four'a yükselen ilk takım oldu
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01 Mayıs 2024 23:40
Son güncelleme 02 Mayıs 2024 00:22
THY EuroLeague Play-Off üçüncü karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda konuk olduğu Baskonia'yı 102-98 mağlup etti ve Final-Four'a yükselen ilk takım oldu.

Buesa Arena'da İspanya temsilcilerinin karşılaştığı müsabakanın ilk çeyreği, 22-22 eşitlikle tamamlandı. Baskonia, başa baş geçen mücadelenin ilk devresini 56-52'lik skorla önde bitirdi.

Üçüncü periyodu 73-72 önde tamamlayan Baskonia'ya karşı son periyotta skor üstünlüğünü ele alan Real Madrid, maçı 102-98 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdıran ilk takım oldu.

Real Madrid'de Guerschon Yabusele attığı attığı 23 sayıyla galibiyetin baş mimarlarından olurken, Baskonia'da Markus Howard'ın attığı 29 sayı elenmelerine engel olamadı.
Real Madrid'in Final-Four'daki rakibi Barcelona - Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.

İŞTE KARŞILAŞMANIN ÖZETİ

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