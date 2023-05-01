Real Madrid'den Partizan maçı için istediği özel güvenlik talepleri!

Turkish Airlines EuroLeague playoffları 3. maçında Real Madrid, Partizan deplasmanında oynayacağı maç için Belgrad'a gidiyor.



Madrid'deki 2. maçın sonunda yaşanan büyük kavganın ardından İspanyol temsilcisi, gerilimin daha da artmasını önlemek için bazı şartlar ve özel güvenlik önlemleri talep etti.



İsrail basınından Walla Sport'ta yer alan habere göre Real Madrid, pazartesi günü Sırbistan'a vardıktan sonra otelde geçecek 24 saat boyunca güvenliğin arttırılmasını, Stark Arena'ya antrenmanlara giderken polisin eşlik etmesini, maç esnasında da bençe yakın güvenliklerin bulunmasını talep etti.



Real'in tüm talepleri şu şekilde:



Havaalanındaki iniş yerinden bir araç kafileyi direkt olarak alacak, böylece havaalanının içine girilmeyecek ve toplumla bir kontak kurulmayacak.



Takımın hareketleri sırasında polis yakın bir takipte bulunacak: havaalanından otele, otelden salona, salondan otele, hem antrenmanlar hem maçlar için, hem otelden havaalanına vs.



Günün her saati otelin etrafında güvenlik olacak.



Takımın güvenliği salonun içindeyken arttırılacak, özellikle maç sırasında bençin yakınları korunacak.



Aynı haberde bütün bu taleplerin Partizan ve Belgrad yetkilileri tarafından onaylandığı da belirtildi.



NELER YAŞANDI?



İspanyol devi Real Madrid ile Sırbistan ekibi Partizan arasında oynanan THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında bitime 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'in deneyimli oyuncusu Sergio Llull, Partizan'ın oyun kurucusu Kevin Punter'a oldukça sert bir faul yaptı.





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