Real Madrid'de Arda Güler kararı!

Real Madrid'de geride kalan sezonda sakatlıkları nedeniyle 12 maçta süre bulan Arda Güler, yeni sezonda daha fazla süre alacak.



Relevo'da yer alan habere göre, Real Madrid teknik heyeti, 19 yaşındaki futbolcuya yeni sezonda daha fazla süre verecek.



HÜCUM VE ORTA SAHA PLANI



Real Madrid teknik heyeti, Arda'yı hücum hattında Rodrygo'nun yerine geçebilecek bir oyuncu olarak görüyor. 19 yaşındaki genç futbolcu, orta saha için de iyi bir seçenek olarak görülüyor.



İLK YILINDAKİ PERFORMANSI



Real Madrid'de ilk yılında sakatlıklar nedeniyle sadece 12 maçta süre bulan Arda Güler, özellikle sezonun son diliminde sahaya çıkma fırsatı bulmuştu. 19 yaşındaki genç yıldız, buna rağmen İspanyol devinde 6 kez gol sevinci yaşadı.





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