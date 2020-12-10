Real Madrid Benzema ile lider turladı

Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında Real Madrid, lider Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.



Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazanarak rakibini geçti ve liderlik koltuğuna oturarak tur atladı.



Maçın ilk yarısında sahne alan Karim Benzema, 9. dakikada Lucas Vazquez ve 31. dakikada Rodrygo'nun asistleriyle gollerini attı ve ilk yarıyı takımının 2-0 önde tamamlamasını sağladı. İkinci yarıda oyunu iyi tutan Real Madrid galibiyeti hak ederek aldı.



Bu sonuçla Real Madrid 10 puana yükseldi ve Inter'in Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kalmasıyla grup lideri olarak son 16'ya kaldı. Mönchengladbach ise 8 puanda kalmasına rağmen averaj üstünlüğüyle 2. sıradan tur atlamayı başardı.



