Real Madrid Arda Güler'i karıştırdı

LaLiga'nın 37. haftasında deplasmanda Villareal ile 4-4 berabere kalan Real Madrid'de, Arda Güler attığı 2 gol ile yıldızlaştı.Karşılaşmanın ardından Real Madrid'in Portekizce sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda maçın skoru ve gollerin kaydeden oyuncular ve gol dakikaları paylaşıldı.Ancak paylaşımda Arda Güler'in 10. dakikada kaydettiği gol için yapılan etikette milli futbolcu yerine yıldız isimle aynı adı taşıyan başka bir kişinin sosyal medya hesabı etikelendi.İşte o paylaşım:Milli futbolcu Arda Güler'in hesabı yerine paylaşımda kendi hesabı etiketlenen Kardiyolog Arda Güler, Real Madrid hesabının hatalı gönderisini alıntılayarak, "Resmi hesaptan da beni tag'lemezsin kardeşim ya" diyerek futbolseverleri gülümsetti.