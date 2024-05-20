Real Madrid Arda Güler'i karıştırdı

Real Madrid'in sosyal medya hesabı Villareal maçında 2 gol atan Arda Güler yerine aynı isme sahip bir kullanıcıyı etiketledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Real Madrid Arda Güler'i karıştırdı
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20 Mayıs 2024 14:20
LaLiga'nın 37. haftasında deplasmanda Villareal ile 4-4 berabere kalan Real Madrid'de, Arda Güler attığı 2 gol ile yıldızlaştı.

REAL MADRİD'DEN KOMİK HATA

Karşılaşmanın ardından Real Madrid'in Portekizce sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda maçın skoru ve gollerin kaydeden oyuncular ve gol dakikaları paylaşıldı.

Ancak paylaşımda Arda Güler'in 10. dakikada kaydettiği gol için yapılan etikette milli futbolcu yerine yıldız isimle aynı adı taşıyan başka bir kişinin sosyal medya hesabı etikelendi.

İşte o paylaşım:



Milli futbolcu Arda Güler'in hesabı yerine paylaşımda kendi hesabı etiketlenen Kardiyolog Arda Güler, Real Madrid hesabının hatalı gönderisini alıntılayarak, "Resmi hesaptan da beni tag'lemezsin kardeşim ya" diyerek futbolseverleri gülümsetti.

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