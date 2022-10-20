Real Madrid 3 golle namağlup lider

La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche'ye konuk oldu.



Manuel Martínez Valero Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 3-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.



Karşılaşmada Real Madrid'in golleri 11. dakikada Valverde, 75. dakikada Benzema ve 89'da Asensio'dan geldi. Öte yandan Rodrygo Benzema ve Asensio'nun gollerinin asistini yaparak maçın yıldızlarından biri oldu.



Öte yandan Benzema'nın iki, Alaba'nın bir golü VAR'da iptal edilerek mücadelede ilginç anlar yaşandı.



Bu sonuçla Real Madrid 28 puana ligin zirvesinde yer aldı, Elche ise 3 puanda kalarak ligin son sırasından kurtulamadı.





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