Real Betis, Marc Bartra'yı kadrosuna kattı!

Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra, eski takımı Real Betis'e geri döndü.
Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta İspanyol savunmacı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
32 yaşındaki stoper 2018-2022 yılları arasında forma giydiği Betis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Marc Bartra geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor formasını 40 maçta terletmiş 4 gol 1 asist kaydetmişti.
Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta İspanyol savunmacı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
32 yaşındaki stoper 2018-2022 yılları arasında forma giydiği Betis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Marc Bartra geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor formasını 40 maçta terletmiş 4 gol 1 asist kaydetmişti.