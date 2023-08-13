RC Lens üstünlüğünü koruyamadı sezona mağlubiyetle başladı!

Fransa Ligue 1'de Brest, 2-0 geriye düştü karşılaşmada Lens'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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RC Lens üstünlüğünü koruyamadı sezona mağlubiyetle başladı!
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13 Ağustos 2023 16:00
Fransa Ligue 1'in 1.hafta karşılaşmasında Lens deplasmanda Brest ile karşı karşıya geldi. İlk yarı 2-0 öne geçen Lens mücadeleyi 3-2 mağlup ayrıldı. 

11.dakikada Florian Sotoca ile öne geçen konuk ekip 22.dakikada Machado ile farkı ikiye çıkardı. Brest'e galibiyeti getiren goller ise 45+2 ve 87'de penaltıdan Del Castillo diğer gol ise 56.dakikadan Kenny Lala'dan geldi. 

Lens'de Adrien Thomasson 82.dakikada kırmızı kart gördü.

Brest gelecek hafta Le Havre ile karşılacaşak. Lens ise sahasında Rennes'i ağırlayacak. 




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