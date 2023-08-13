RC Lens üstünlüğünü koruyamadı sezona mağlubiyetle başladı!

Fransa Ligue 1'in 1.hafta karşılaşmasında Lens deplasmanda Brest ile karşı karşıya geldi. İlk yarı 2-0 öne geçen Lens mücadeleyi 3-2 mağlup ayrıldı.
11.dakikada Florian Sotoca ile öne geçen konuk ekip 22.dakikada Machado ile farkı ikiye çıkardı. Brest'e galibiyeti getiren goller ise 45+2 ve 87'de penaltıdan Del Castillo diğer gol ise 56.dakikadan Kenny Lala'dan geldi.
Lens'de Adrien Thomasson 82.dakikada kırmızı kart gördü.
Brest gelecek hafta Le Havre ile karşılacaşak. Lens ise sahasında Rennes'i ağırlayacak.
11.dakikada Florian Sotoca ile öne geçen konuk ekip 22.dakikada Machado ile farkı ikiye çıkardı. Brest'e galibiyeti getiren goller ise 45+2 ve 87'de penaltıdan Del Castillo diğer gol ise 56.dakikadan Kenny Lala'dan geldi.
Lens'de Adrien Thomasson 82.dakikada kırmızı kart gördü.
Brest gelecek hafta Le Havre ile karşılacaşak. Lens ise sahasında Rennes'i ağırlayacak.