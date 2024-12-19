Razvan Lucescu: 'Bir sisteme karşı savaşıyoruz'

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, AEK'ya kaybettikleri maç sonrası hakem kararlarıyla ilgili konuştu.



Razvan Lucescu yaptığı açıklamada, "Altı gün içinde Ferencvaros, Panetolikos ve AEK ile oynamak kolay değil. Üstelik AEK Avrupa'da bile oynamıyor. Kendimi bir güreş arenasında gibi hissettim. Hakemin kararları doğru değil. En ufak bir temasta faul çalınıyor. Bunların çok azı bizim lehimize oluyor. Bu durumdan rahatsızız." dedi.



"BİR SİSTEME KARŞI SAVAŞIYORUZ"



Rumen teknik adam ayrıca, "Ben somut şeylerden bahsediyorum, bir sisteme karşı savaşıyoruz. Hayatta kalmaya ve ilerlemeye çalışıyoruz ama Yunan futbolunda gördüğüm şey tam bir rezalet. Atina'daki takımları koruyan ve diğer takımlara saldıran bir sistem var." diye konuştu.



