Raskin: "Fenerbahçe'den korkmuyoruz"

Rangers forması giyen Nicolas Raskin, Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Raskin: 'Fenerbahçe'den korkmuyoruz'
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21 Şubat 2025 18:38
Son güncelleme 21 Şubat 2025 18:42
Rangers forması giyen Nicolas Raskin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi.

"GÜZEL BİR EŞLEŞME"

Raskin, "Heyecan verici olacak. Anderlecht ile oynadıkları iki maçı izledim. Fenerbahçe, çok iyi oyunculara sahip üst düzey bir takım. Pres yapmayı seviyorlar ve oradaki atmosfer gerçekten iyi görünüyor ama Ibrox'taki atmosfer de her zaman harikadır. Bu yüzden güzel bir eşleşme olacak." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFER

Türkiye'deki atmosferler ilgili gelen soruya cevap veren Raskin, "Daha önce Türkiye'de hiç oynamadım. Bu nedenle güzel olacak. Oradaki atmosferin sert olduğu biliniyor. İlk maç Türkiye'de ve zor bir maç olacak ama eğer iyi bir şeyler yapabilirsek Ibrox'a iyi bir şekilde dönebiliriz. Bu sezon Olympiakos'la oynadık ve bu maç bize yardımcı olabilir ama Türkiye'deki atmosfer farklı olacak. Bu sadece bir futbol maçı. Daha önce de büyük, önemli atmosferlerde oynadık. Dolayısıyla bu durum bize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

"KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Fenerbahçe karşısında kazanmak istediklerini söyleyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Her zaman inancımız var ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Bu yüzden maç maç bakacağız ve kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de görüşlerini aktaran Raskin, "Televizyonda izlediğiniz birini görmek güzel olacak ama sahada yedek kulübesine ya da başka bir şeye bakmıyorsunuz. Jose'nin takımlarının özellikle Avrupa'da başarılı olduğunu hatırlıyorum. Bu yüzden ilginç olacak." sözlerini sarf etti.


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