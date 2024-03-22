Hazırlık karşılaşmasında Kosova deplasmanda konuk olduğu Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti.
Kosova'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Milot Rashica kaydetti.
Beşiktaş forması giyen Milot Rashica ilk 11'de başlayıp 84 dakika sahada kalırken, İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj da karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.
Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj maçta süre almadı.
Kosova'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Milot Rashica kaydetti.
Beşiktaş forması giyen Milot Rashica ilk 11'de başlayıp 84 dakika sahada kalırken, İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj da karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.
Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj maçta süre almadı.
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