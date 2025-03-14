Rashford: "İnanmaktan vazgeçmeyin"

Aston Villa forması giyen Marcus Rashford, bir yıllık aranın ardından İngiltere Milli Takımı'na geri döndü. Rashford, bu karar sonrası bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rashford: 'İnanmaktan vazgeçmeyin'
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14 Mart 2025 19:21
İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroda Aston Villa performansıyla dikkat çeken Marcus Rashford da yer aldı. Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim ile sorun yaşamasının ardından devre arası transfer döneminde Aston Villa'ya kiralanan Rashford, bir yıllık aranın ardından milli takıma geri döndü.

Aday kadroya davet almasının ardından bir paylaşımda bulunan İngiliz futbolcu, "İnanmaktan asla vazgeçmeyin. Yeniden başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini yazdı.

Aston Villa'da 9 maçta süre bulan Rashford, 4 asist yaptı.

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