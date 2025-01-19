Rashford, Borussia Dortmund yolunda

Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan İngiliz yıldız Marcus Rashford için çarpıcı bir gelişme yaşandı.



Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund, Marcus Rashford transferinde en iddialı kulüp konumuna geldi.





Habere göre; h er şey planladığı gibi giderse Rashford, perşembe günü sağlık kontrolleri için Almanya'ya gidecek.



NURİ ŞAHİN ISRARCI



Öte yandan Sky Sport'un haberinde Borussia Dortmund'da özellikle teknik direktör Nuri Şahin ve sportif direktör Sebastian Kehl'in bu transfer için ısrarcı olduğu aktarıldı.



BU SEZON PERFORMANSI



Manchester United'da bu sezon 24 maçta süre bulan 27 yaşındaki Rashford, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.