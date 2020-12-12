Rashford: 'Başka takım forması bana yakışmaz'

Manchester United'da genç yaşta kaptanlık pazubandını takan Marcus Rashford kulüpteki geleceğine ilişkin konuştu.



Golcü oyuncu yaptığı açıklamada kendisini United'a ait hissettiğini söyleyerek, "Buradan başka bir takımın bana yakışmayacağını düşünüyorum. Uzun süre Manchester United'da kalmaktan başka planım yok" diye konuştu. Bu hafta ezeli rakipleri City ile karşı karşıya gelecek olan United için maçın anlamının büyük olduğunu söyleyen Rashford, "Eğer bir mağlubiyetten sonra hangi maçın skorunu değiştirmek istersiniz derseniz bu kesinlikle City karşısındaki olur" diyerek kazanmaktan başka planları olmadığını anlattı.



Manchester United altyapısından yetişerek yaklaşık 5 sezondur A takım formasını giyen 23 yaşındaki Rashford, bu sezon 18 maçta 10 gol atıp 4 de asistle katkı sağladı.



