Rashford: "Başka takım forması bana yakışmaz"

Manchester United'ın 23 yaşındaki forveti Marcus Rashford kariyeri boyunca takımından başka bir yerde oynamayı düşünmediğini söyledi.

Abone Ol
Rashford: 'Başka takım forması bana yakışmaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2020 09:08
Manchester United'da genç yaşta kaptanlık pazubandını takan Marcus Rashford kulüpteki geleceğine ilişkin konuştu.

Golcü oyuncu yaptığı açıklamada kendisini United'a ait hissettiğini söyleyerek, "Buradan başka bir takımın bana yakışmayacağını düşünüyorum. Uzun süre Manchester United'da kalmaktan başka planım yok" diye konuştu. Bu hafta ezeli rakipleri City ile karşı karşıya gelecek olan United için maçın anlamının büyük olduğunu söyleyen Rashford, "Eğer bir mağlubiyetten sonra hangi maçın skorunu değiştirmek istersiniz derseniz bu kesinlikle City karşısındaki olur" diyerek kazanmaktan başka planları olmadığını anlattı.

Manchester United altyapısından yetişerek yaklaşık 5 sezondur A takım formasını giyen 23 yaşındaki Rashford, bu sezon 18 maçta 10 gol atıp 4 de asistle katkı sağladı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için