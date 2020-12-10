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Raptors'ın 2013'te Giannis'i alamamasına neden olan, 12'nci Draft hakkı!

Toronto Raptors'ın "Open Gym" isimli belgesel serisinde, basketbol operasyonları başkanı Masai Ujiri ve genel menajeri Bobby Webster, 2013 NBA Draft'ında Giannis Antetokounmpo'yu seçmek için muhtemel takasları gözden geçirirken görüldüler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors'ın "Open Gym" isimli belgesel serisinde, basketbol operasyonları başkanı Masai Ujiri ve genel menajeri Bobby Webster, 2013 NBA Draft'ında Giannis Antetokounmpo'yu seçmek için muhtemel takasları gözden geçirirken görüldüler.

Ujiri, şu anda Milwaukee Bucks'ın süperstarı olan Antetokounmpo hakkında "Seçmek istediğimiz çocuk... iki yıl sonra, 2015'te çok fazla çocuğun onun seviyesinde olacağını düşünmüyoruz" derken görüldü.

 

Raptors, 2013 Draftı'nda ilk turdan bir seçim yapamamıştı. Sebebi ise Houston Rockets ile Kyle Lowry için yaptığı anlaşmada, elindeki bu Draft hakkını göndermiş olmasıydı. Rockets daha sonra bu Draft hakkını, James Harden'ı almak için Oklahoma City Thunder'a takas etmişti.

OKC ise elindeki bu 12'nci sıra seçimi ile Steven Adams'ı kadrosuna katmıştı. Adams 12 numaradan önce başka bir takım tarafından alınmış olsaydı, Thunder bu seçimi takas etmek için oldukça hevesli olabilirdi, ancak Raptors'ın karşılığında o dönemde ne teklif ettiği bilinmiyordu.

Bu 12'nci sıra seçimi, Kyle Lowry'yi Toronto'ya, James Harden'ı Houston'a, Steven Adams'ı ise OKC'ye getirdi ve Giannis'in Toronto'ya katılma şansını engellemiş oldu.


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