23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-068'
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
2-168'
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-165'
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-168'
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-168'
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-166'
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
1-064'
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-068'
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
1-168'
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-070'
23 Ekim
Lille-PAOK
1-367'
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-270'
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-070'

Rangers'a bir şok da Brann'dan

Glasgow Rangers, Avrupa Ligi 3. haftasında Brann deplasmanında yenildi ve henüz puanla tanışamadı.

23 Ekim 2025 21:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rangers'a bir şok da Brann'dan




UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Brann ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Brann Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Norveç temsilcisine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Emil Kornvig, 55. dakikada Jacob Sorensen ve 79. dakikada Noah Holm kaydetti.

Bu sonucun ardından Brann, puanını 6'ya çıkardı. Daha önce Genk ve Sturm Graz'a da yenilen Rangers, henüz puanla tanışamadı.

Brann, bir sonraki maç haftasında Bologna'ya konuk olacak. Rangers ise AS Roma'yı konuk edeceği maçta ilk puanlarını arayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
