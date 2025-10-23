Rangers'a bir şok da Brann'dan

UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Brann ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Brann Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.



Norveç temsilcisine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Emil Kornvig, 55. dakikada Jacob Sorensen ve 79. dakikada Noah Holm kaydetti.



Bu sonucun ardından Brann, puanını 6'ya çıkardı. Daha önce Genk ve Sturm Graz'a da yenilen Rangers, henüz puanla tanışamadı.



Brann, bir sonraki maç haftasında Bologna'ya konuk olacak. Rangers ise AS Roma'yı konuk edeceği maçta ilk puanlarını arayacak.



