Rangers 2-0'a aldırmadan play-off'a kalmayı başardı

Şampiyonlar Ligi 3. Tur rövanşında İskoç ekibi Rangers, sahasında Saint-Gillouse'yu konuk etti.



Ibrox'ta oynanan maçı 3-0 kazanan Rangers, ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen toplamda 3-2'lik skorla turu geçmeyi başardı.



Maçın 45. dakikasında Tavernier ile öne geçen Rangers ilk yarıyı 1-0'la kapattı. İkinci yarıda etkinliğini sürdüren İskoç ekibi, 58'de Antonio Colak farkı ikiye çıkarırken 79'da Tillman skoru 3-0 yaptı ve skoru belirledi.



Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri ise şöyle oluştu:



Kopenhag - Trabzonspor

Maccabi Haifa - Kızılyıldız

Dynamo Kiev - Benfica

Rangers - PSV

Karabağ - Viktoria Plzen

Bodo Glimt - Dinamo Zagreb





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