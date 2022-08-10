Rangers 2-0'a aldırmadan play-off'a kalmayı başardı

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Rangers, Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla play-off'a kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Rangers 2-0'a aldırmadan play-off'a kalmayı başardı
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09 Ağustos 2022 23:44
Şampiyonlar Ligi 3. Tur rövanşında İskoç ekibi Rangers, sahasında Saint-Gillouse'yu konuk etti.

Ibrox'ta oynanan maçı 3-0 kazanan Rangers, ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen toplamda 3-2'lik skorla turu geçmeyi başardı.

Maçın 45. dakikasında Tavernier ile öne geçen Rangers ilk yarıyı 1-0'la kapattı. İkinci yarıda etkinliğini sürdüren İskoç ekibi, 58'de Antonio Colak farkı ikiye çıkarırken 79'da Tillman skoru 3-0 yaptı ve skoru belirledi.

Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri ise şöyle oluştu: 

Kopenhag - Trabzonspor
Maccabi Haifa - Kızılyıldız
Dynamo Kiev - Benfica
Rangers - PSV
Karabağ - Viktoria Plzen
Bodo Glimt - Dinamo Zagreb

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