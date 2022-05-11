Rambo Okan bir kez daha gözaltına alındı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan ve ardından intihar girişiminde bulunan, "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler, polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

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Rambo Okan bir kez daha gözaltına alındı!
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11 Mayıs 2022 12:03
Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrak, plakası henüz belirlenemeyen araç ile saat 22.00 sıralarında gelen "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Okan Güler'in Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. "Rambo Okan" bir hafta önce de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. 



 
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