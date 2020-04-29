"Hindi eti, ramazan sofralarında olması gereken faydalı bir besindir"





İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şansın Tüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların, fiziksel hareketliliği bırakmamalarını, baharın gelmesiyle yüzünü gösteren güneşten de yararlanmalarını önerdi.Hareketsiz yaşamın, Kovid-19 açısından da risk taşıdığına işaret eden Tüzün, "Evde tutarak yaşlılarımızı virüsten korurken, onları evde kalmanın olumsuz bedensel etkilerinden korumayı da ihmal etmemeliyiz. Uzun süre evde kapalı kalan yaşlılarda çeşitli problemlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır." dedi.Tüzün, yaşlı bireylerin ev içi kazalara maruz kalabildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:"Bu oran yaş ilerledikçe yüzde 50'leri buluyor. Ev içinde gerçekleşen bu düşmeler, kırılgan yaşlılarda başta kırıklar olmak üzere çok ciddi klinik sonuçlara da yol açabiliyor. Üzücü olaylara mahal vermemek için evde kalınan bu dönemde yaşlılarımızı bekleyen tehlikelerden kas ve kemik kaybına karşı önlem almalıyız. Çünkü özellikle 50 yaşından sonra sarkopeni denilen kas kayıpları başlıyor. Gerek evde kalmanın getirdiği hareket kısıtlılığı, gerekse ramazan ayı nedeniyle iki öğün arasındaki uzun açlık döneminin kas kaybına neden olmaması için beslenme ve fiziksel aktivitenin optimal düzeyde tutulması gerekmektedir."Kronik hastalığı olmayan ve oruç tutan yaşlılar için de önerilerde bulunan Tüzün, "" diye konuştu.Prof. Dr. Tüzün, evde kalan yaşlıların beslenmelerine özen göstermesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:Ülkemizin coğrafi konumu dolayısıyla mayıs ayında güneş ışınlarından en çok yarar göreceğimiz dönem başlıyor ve bu durum ekim ayına kadar devam etmektedir. Dolayısıyla bu şansı iyi değerlendirmek gerekir. Yapılan son çalışmalar, D vitamininin bağışıklık sistemi üzerine etkileri dolayısıyla Kovid-19'a karşı da koruyucu ve hastalığın şiddeti üzerinde etkili olduğunu göstermektedir."