"Rajon Rondo, serbest oyuncu olacak" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın veteran oyun kurucusu Rajon Rondo'nun bu ölü sezonda serbest oyuncu olmasının beklendiği açıklandı.



Rondo'nun, Lakers ile olan sözleşmesini iptal etme ve sınırsız bir serbest oyuncu olma eğiliminde olduğu iddia edildi.



BasketballNews.com'dan Chris Sheridan'ın açıklaması şu şekildeydi:



"Rajon Rondo, sınırsız bir serbest oyuncu olmak için Los Angeles Lakers ile olan sözleşmesini iptal edecek. Bir lig kaynağı, kesinlikle bunu yapacağını belirtti."



Rondo'nun 2020-21 sezonu için oyuncu opsiyonu, 2.96 milyon dolar değerinde.



34 yaşındaki oyuncu, Lakers ile 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



