Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Rajon Rondo, serbest oyuncu olacak" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın veteran oyun kurucusu Rajon Rondo'nun bu ölü sezonda serbest oyuncu olmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın veteran oyun kurucusu Rajon Rondo'nun bu ölü sezonda serbest oyuncu olmasının beklendiği açıklandı.

Rondo'nun, Lakers ile olan sözleşmesini iptal etme ve sınırsız bir serbest oyuncu olma eğiliminde olduğu iddia edildi.

BasketballNews.com'dan Chris Sheridan'ın açıklaması şu şekildeydi:

"Rajon Rondo, sınırsız bir serbest oyuncu olmak için Los Angeles Lakers ile olan sözleşmesini iptal edecek. Bir lig kaynağı, kesinlikle bunu yapacağını belirtti."

Rondo'nun 2020-21 sezonu için oyuncu opsiyonu, 2.96 milyon dolar değerinde.

34 yaşındaki oyuncu, Lakers ile 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal